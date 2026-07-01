«Ничего выдающегося»: В РФ оценили закупаемые Киевом шведские истребители Gripen E
Шведские истребители Gripen E, которые закупает Украина, не имеют каких-то выдающихся характеристик. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, Gripen E - это обычные тактические истребители четвертого поколения, которые шведы давно не модернизировали, а теперь хотят от них избавиться.
В странах НАТО преобладает генеральная линия США — это перевооружение на F-35. Я думаю, Швеция избавляется от своего национального в пользу того, что получит когда-нибудь американские самолёты», - отметил Леонков.
Он также предположил, что Украина, вероятнее всего, будет Gripen E для организации противовоздушной обороны в западных областях.
Ранее замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила, что республика отказалась передавать Украине МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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