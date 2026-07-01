Верховный суд утвердил единый подход к оспариванию сделок после «схемы Долиной»

Обзор по делам, связанным с оспариванием сделок, подготовили три коллегии Верховного суда РФ. Помимо прочего, в документе «отражены правовые позиции о том, что заблуждение продавца относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания её недействительной».

Также в инстанции указали, что сделка купли-продажи квартиры может быть признана недействительной, если покупатель знал или должен был знать, что продавец находился «под влиянием обмана со стороны третьих лиц».

«Для признания недействительной сделки... необходимо доказать, что в момент её совершения гражданин был не способен понимать значение своих действий... Уклонение от исследования его психического состояния... может являться основанием для отказа в удовлетворении иска», — отмечается в документе.

Ранее юрист Яна Бондаренко заявила «Радиоточке НСН», что многие покупатели слишком беззаботно относятся к сделкам с недвижимостью, хотя пожилые люди до сих пор могут их оспорить состоянием невменяемости.

