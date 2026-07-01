От Джоли до Аксеновой: Россияне назвали самых сексуальных актрис

Российские мужчины считают Анджелину Джоли главным секс-символом из числа западных актрис. Соответствующее исследование провели онлайн-кинотеатр «КИОН» и приложение для знакомств «Мамба», предоставившие его результаты НСН.

Так, в категории «секс-символы 2000-х годов» за Джоли проголосовала почти половина опрошенных (48,8%), что стало абсолютным рекордом исследования. Ближайшей соперницей Джоли стала Джессика Альба (18% голосов).

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Самой привлекательной актрисой 1980-х стала Ким Бейсингер (30%), секс-символом 1990-х российские мужчины признали Шэрон Стоун (30%), обошедшую Памелу Андерсон (25,3%). Скарлетт Йоханссон (40%) опередила Марго Робби (26,5%) в борьбе за титул самой сексуальной актрисы 2010-х, а в 2020-х лидером оказалась Сидни Суини (38%), сыгравшая главную роль в фильме «Горничная», ставшим одним из главных хитов российского кинопроката в этом году.

Среди российских актрис главными секс-символами 2020-х участники опроса назвали Любовь Аксёнову (38,2%) и Аглаю Тарасову (19,6%). Самой привлекательной актрисой 2010-х была признана Светлана Ходченкова (35%), а Рената Литвинова (14%) уступила Анне Самохиной (36%) негласный титул самой сексуальной актрисы 1990-х.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил «Радиоточке НСН», что успех вышедшей в начале января «Горничной» (фильм заработал в прокате около 1,4 млрд рублей) был связан с тем, что «наша публика изголодалась по взрослому контенту» на фоне обилия сказок.

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ФОТО: AP / ТАСС
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