Вместо опасных челленджей: Почему важно прививать детям критическое мышление
Сергей Силивончик напомнил НСН, что если ребенок способен попросить о помощи в нужный момент, когда столкнулся с чем-то странным в интернете, то это однажды может спасти ему жизнь.
Нужно воспитывать в детях критическое мышление и объяснять им, что в трудной ситуации они должны не стесняться обратиться за помощью. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
«В детях с раннего возраста нужно воспитывать критическое мышление, чтобы они понимали: некоторые команды, поручения и челленджи могут быть странными. Если дети попадают в зависимость и им начинают угрожать, манипулировать ими или что‑то настойчиво указывать, они не должны стесняться обратиться за помощью к взрослым или сверстникам. Это нередко может спасти ребёнка от попадания в сложную, критическую ситуацию. К сожалению, сегодня в этом направлении делается мало, а ведь это неотъемлемая часть большой и комплексной работы. Запреты сами по себе никогда не будут работать: запрещая что‑то, мы лишь подталкиваем подростков искать обходные пути», — сказал собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что в России нужно законодательно закрепить ответственность за соцсетями за деструктивный контент, который там размещается. Это реально отследить, так как алгоритмы платформ анализируют абсолютно всё.
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