«Стагфляция»: Набиуллина заявила о риске искусственного снижения ключевой ставки

Центробанк России не является сторонником высоких процентных ставок. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Экономист объяснил ужесточение кредитной политики ЦБ до 2028 года

Она указала, что Центробанка заинтересован в умеренном уровне ставок и доступности кредитов, однако «это вопрос инфляции», которая резко ускорится в случае искусственного снижения ключевой ставки.

«Мы попали бы в стагфляцию», — заключила Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил о необходимости снизить ключевую ставку в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Ключевая СтавкаИнфляцияЭльвира НабиуллинаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры