«Стагфляция»: Набиуллина заявила о риске искусственного снижения ключевой ставки

Она указала, что Центробанка заинтересован в умеренном уровне ставок и доступности кредитов, однако «это вопрос инфляции», которая резко ускорится в случае искусственного снижения ключевой ставки.

«Мы попали бы в стагфляцию», — заключила Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил о необходимости снизить ключевую ставку в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».