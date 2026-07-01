«Стагфляция»: Набиуллина заявила о риске искусственного снижения ключевой ставки
Центробанк России не является сторонником высоких процентных ставок. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она указала, что Центробанка заинтересован в умеренном уровне ставок и доступности кредитов, однако «это вопрос инфляции», которая резко ускорится в случае искусственного снижения ключевой ставки.
«Мы попали бы в стагфляцию», — заключила Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил о необходимости снизить ключевую ставку в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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