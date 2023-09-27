«Вузы не успевают»: Иностранные специалисты не устранят дефицит фармацевтов
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил в эфире НСН, что аптечные сети развиваются слишком быстро, вузы не успевают выпускать специалистов, а иностранных работников придется переучивать.
Дефицит фармацевтов в России вызван быстрым развитием аптечных сетей, вузы просто не успевают выпускать нужное количество людей, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН. При этом он подчеркнул, что иностранные специалисты не могут быть задействованы в отрасли из-за специфики обучения.
Ассоциация независимых аптек обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с жалобой на масштабный дефицит фармацевтов и провизоров. Ассоциация оценила дефицит в 30%, отметив, что главной причиной такого положения дел считает сокращение бюджетных мест на фармацевтических факультетах вузов и закрытие фармколледжей. В отрасли надеются, что будет разрешено привлекать специалистов из-за рубежа — сейчас трудоустройство иностранных граждан фактически запрещено. Беспалов отметил, что наибольший дефицит коснулся высококвалифицированных кадров.
«Дефицит кадров действительно существует. Это связано с тем, что активно развиваются аптечные сети в глобальном смысле. Понятно, что требуется персонал, чтобы обеспечить работу новой инфраструктуры. Вузы просто не успевают выпустить столько людей, сколько требуется отрасли. Без должного опыта найти человека еще можно, а вот высококвалифицированных специалистов не хватает. Не всем можно доверить определенный ответственный функционал», - отметил он.
По его словам, привлекать иностранных специалистов будет непросто даже в случае официального разрешения. Беспалов отметил, что таких сотрудников тоже придется переучивать.
«Несколько лет уже существует программа переподготовки, медсестры проходят ее, чтобы работать на позициях в аптеках. С точки зрения престижа, конечно, выпускники сегодня могут работать на производстве, в компаниях, происходит переток персонала из аптек. При этом я не знаю, насколько целесообразно привлекать иностранных специалистов, потому что есть специфика, связанная с образованием, со знанием российского рынка и так далее. Этих людей придется как-то переучивать, как-то подтверждать их компетенции. Это не очень простой и быстрый путь», - резюмировал он.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во многих странах возникла нехватка медицинского персонала и работников по уходу за людьми с ограниченными возможностями. По его словам, к 2030 году нехватка таких работников может достичь десяти миллионов человек, передает «Радиоточка НСН».
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