«Вузы не успевают»: Иностранные специалисты не устранят дефицит фармацевтов

Дефицит фармацевтов в России вызван быстрым развитием аптечных сетей, вузы просто не успевают выпускать нужное количество людей, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН. При этом он подчеркнул, что иностранные специалисты не могут быть задействованы в отрасли из-за специфики обучения.

Ассоциация независимых аптек обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с жалобой на масштабный дефицит фармацевтов и провизоров. Ассоциация оценила дефицит в 30%, отметив, что главной причиной такого положения дел считает сокращение бюджетных мест на фармацевтических факультетах вузов и закрытие фармколледжей. В отрасли надеются, что будет разрешено привлекать специалистов из-за рубежа — сейчас трудоустройство иностранных граждан фактически запрещено. Беспалов отметил, что наибольший дефицит коснулся высококвалифицированных кадров.