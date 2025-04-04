В Госдуме назвали «платные» специальности, попавшие под сокращение в вузах

«Сегодня большая потребность в кадрах среднего профессионального звена и высшего, но по приоритетным направлениям, которые определены национальной политикой. Это инженерные направления, биотехнологии, химия, физика, ядерные и медицинские науки, педагогические специальности. Смысл в том, чтобы поток выпускников из школ направить так, как необходимо стране и обществу. С бюджетными местами все понятно, так как это и так регулируется, это государственное задание для вузов. Бюджетные места сегодня выделяются именно по необходимым направлениям, это 60% от выпускников школ. У нас в прошлом году бюджетных мест было выделено самое большое количество за всю историю СССР и России. Но зачастую эти 60% не заполняются, потому что ребята уходят на менее приоритетные направления на платной основе. Поэтому первая цель такой меры – учесть интересы государства»,- объяснила она.

По словам Пилипенко, это также позволит «отсечь» некачественные частные вузы, которые выпускают большое количество специалистов без необходимой базы.

«Вторая цель – отсечь некачественные вузы. Экономические и юридические специальности не будут сокращать в профильных вузах, где есть научная база. Проблема в том, что у нас есть и частные вузы, здесь уже вопрос качества образования. В государственных вузах ребята учатся в тех же потоках, что и на бюджете, даже если учатся на платной основе. Здесь соблюдаются четкие стандарты, подходы к процессу обучения, диплому и так далее. К сожалению, есть частный сектор, в котором не всегда проводится жесткий мониторинг. Это направлено на то, чтобы недобросовестных участников образовательного рынка ограничить в этом. Многие такие учреждения не имеют необходимой базы и преподавательского состава», - добавила собеседница НСН.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые правила для приемных комиссий на платное обучение в вузах. Он отметил, что обновленные правила должны быть введены уже в 2026 году. В ходе заседания Совета по науке и образованию Путин подчеркнул необходимость исключения из платного набора непрофильных направлений, чтобы сосредоточиться на ключевых областях подготовки специалистов. Это позволит улучшить качество образования и повысить эффективность использования бюджетных средств, передает «Радиоточка НСН».

