Вузы отреагировали на угрозу переноса учебного года

Перенос учебного года или продолжение занятий в дистанционном формате рассматриваются в том случае, если в России начнется вторая волна коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, перенос учебного года — это «уж совсем критический вариант», на который хоть и не рассчитывают, но к нему готовятся.

С большей вероятностью обучение начнется в вузах онлайн и продлится в таком формате около двух месяцев. «Но вместе с тем в разных регионах это может быть по-разному», — добавил Афанасьев, подчеркнув, что пока планируется начать учебный год в привычном формате 1 сентября.

Ректор Московского архитектурного института, академик Дмитрий Швидковский рассказал в эфире НСН, что за время карантина вузы нарастили опыт проведения лекций и семинаров в режиме онлайн, а также выросли технологически. Он отметил, что преподаватели в новых условиях чувствуют себя уже гораздо комфортнее.