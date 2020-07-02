Вузы отреагировали на угрозу переноса учебного года
Ректор Московского архитектурного института, академик Дмитрий Швидковский рассказал в эфире НСН, что учебные заведения в период карантина приобрели серьезный опыт работы в удаленном режиме.
Перенос учебного года или продолжение занятий в дистанционном формате рассматриваются в том случае, если в России начнется вторая волна коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, перенос учебного года — это «уж совсем критический вариант», на который хоть и не рассчитывают, но к нему готовятся.
С большей вероятностью обучение начнется в вузах онлайн и продлится в таком формате около двух месяцев. «Но вместе с тем в разных регионах это может быть по-разному», — добавил Афанасьев, подчеркнув, что пока планируется начать учебный год в привычном формате 1 сентября.
Ректор Московского архитектурного института, академик Дмитрий Швидковский рассказал в эфире НСН, что за время карантина вузы нарастили опыт проведения лекций и семинаров в режиме онлайн, а также выросли технологически. Он отметил, что преподаватели в новых условиях чувствуют себя уже гораздо комфортнее.
«Мы к этому решению были готовы, в Евросоюзе, в университетах, с которыми мы сотрудничаем, это принято достаточно давно. Мы также за прошедшее время на самоизоляции приобрели большой опыт. Мы стали вооружены. Мы закупили нужную технику, мы ее отладили, все преподаватели отточили технику работы, вышли к концу года с очень хорошими результатами. Так что мы этого совершенно не боимся, мы способны сколько угодно преподавать на дистанционном варианте, институт полностью к этому готов. Опыт, приобретенный за последние месяцы, был для нас бесценен. Психологически преподавателям, возможно, было непривычно, но теперь они приспособились», - заключил он.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах новый учебный год начнется 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме.
Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно.
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