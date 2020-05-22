Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты

Выпускники российских школ поделились своими планами относительно того, на какой факультет они собираются поступить в этом году. Большинство из них (20%) намерены поступить на факультет информационных технологий. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», разработанном совместно с издательством «Просвещение».

На втором месте по популярности среди абитуриентов расположился медицинский факультет, который назвали 12% участников опроса, подчеркивает RT. Далее следуют экономический, юридический и механико-математический факультеты.

По 6%абитуриентов планируют поступить на гуманитарный факультет и отделение иностранных языков. Наименьшей популярностью среди выпускников школ пользуются исторический, химический филологический и географический факультеты.