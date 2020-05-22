Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты

Выпускники российских школ поделились своими планами относительно того, на какой факультет они собираются поступить в этом году. Большинство из них (20%) намерены поступить на факультет информационных технологий. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», разработанном совместно с издательством «Просвещение».

На втором месте по популярности среди абитуриентов расположился медицинский факультет, который назвали 12% участников опроса, подчеркивает RT. Далее следуют экономический, юридический и механико-математический факультеты.

По 6%абитуриентов планируют поступить на гуманитарный факультет и отделение иностранных языков. Наименьшей популярностью среди выпускников школ пользуются исторический, химический филологический и географический факультеты.

ЕГЭ начнется 29 июня. Дата «прибита гвоздем»

Накануне НСН писала, что Владимир Путин выступил с предложением о начале проведения Единого государственного экзамена во всей стране 29 июня. Эту дату он озвучил на совещании по вопросам образования, сообщает РИА ФАН.

Глава государства уточнил, что все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается продолжить образование в высших учебных заведениях. Как подчеркнул Путин, ЕГЭ доказал свою эффективность в качестве способа объективной оценки знаний.

Выпускники, которые не будут иметь возможности сдать ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе.


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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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