«Абсолютно обоснованный иск!» Адвокат оценила шансы студентов против МГУ

Студенты Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, учащиеся на коммерческой основе, планируют подать коллективный иск на университет из-за ненадлежащего качества образования в период пандемии. Об этом НСН сообщил один из участников коллективного иска, студент МГУ, обучающийся на контрактной основе.

Студенты утверждают, что качество образования в МГУ значительно упало из-за отсутствия очной формы обучения. Обучающие не могли пользоваться ресурсами университета, включая библиотеку и лабораторное оборудование, а также подчеркивают, что отсутствие личной связи с преподавателями снизило усвояемость получаемой информации.

Адвокат Людмила Айвар рассказала НСН, что перспектива у таких исков есть.

По ее словам, договор о платном образовании предусматривает ответственность за предоставление услуг ненадлежащего качества.

«Это исковое заявление суд, безусловно, рассмотрит. Договор об образовательных услугах это такой же документ, как договор купли-продажи, там есть лица, предоставляющие услугу, есть лица, получающие услугу. Если услуга предоставляется ненадлежащего качества, то клиент вправе требовать соразмерное уменьшение цены. В данном случае, думаю, так оно и будет. При заключении договора об оказании платных услуг студенты платили за определенный объем предоставляемых услуг, то есть лекторские часы, за возможность использования библиотек, лекторских залов, очные встречи с преподавателями, использование аудиторий и так далее. Масса всего было запланировано на учебный год, что подразумевало, что студенты присутствуют. А это совершенно иное качество», - отметила она.

Собеседница НСН выразила уверенность, что студенты смогут четко изложить свою позицию в суде и настоять на пересмотре платы за обучение.