«Абсолютно обоснованный иск!» Адвокат оценила шансы студентов против МГУ
Юрист в эфире НСН заявила, что студенты вправе требовать компенсацию за дистанционное обучение.
Студенты Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, учащиеся на коммерческой основе, планируют подать коллективный иск на университет из-за ненадлежащего качества образования в период пандемии. Об этом НСН сообщил один из участников коллективного иска, студент МГУ, обучающийся на контрактной основе.
Студенты утверждают, что качество образования в МГУ значительно упало из-за отсутствия очной формы обучения. Обучающие не могли пользоваться ресурсами университета, включая библиотеку и лабораторное оборудование, а также подчеркивают, что отсутствие личной связи с преподавателями снизило усвояемость получаемой информации.
Адвокат Людмила Айвар рассказала НСН, что перспектива у таких исков есть.
По ее словам, договор о платном образовании предусматривает ответственность за предоставление услуг ненадлежащего качества.
«Это исковое заявление суд, безусловно, рассмотрит. Договор об образовательных услугах это такой же документ, как договор купли-продажи, там есть лица, предоставляющие услугу, есть лица, получающие услугу. Если услуга предоставляется ненадлежащего качества, то клиент вправе требовать соразмерное уменьшение цены. В данном случае, думаю, так оно и будет. При заключении договора об оказании платных услуг студенты платили за определенный объем предоставляемых услуг, то есть лекторские часы, за возможность использования библиотек, лекторских залов, очные встречи с преподавателями, использование аудиторий и так далее. Масса всего было запланировано на учебный год, что подразумевало, что студенты присутствуют. А это совершенно иное качество», - отметила она.
Собеседница НСН выразила уверенность, что студенты смогут четко изложить свою позицию в суде и настоять на пересмотре платы за обучение.
«С другой точки зрения, экономит учебное заведение. Не используется в таком объеме отопление, свет, кондиционирование и так далее. Сокращаются расходы. А то качество и тот объем образования, который предоставляется, не соответствуют тому, на который студенты могли рассчитывать. Так что я считаю, что это абсолютно обоснованный иск. Единственное, что он сложен в доказывании, поэтому здесь нужно очень хорошо подготовиться. Но я думаю, что студенты МГУ – умненькие ребята, они смогут свою позицию изложить четко», - сказала она.
Айвар добавила, что такой иск при успешном исходе дела может стать определенным примером для студентов других вузов. По ее мнению, учебные заведения сами должны делать перерасчет платы за обучение в пользу студентов в период «дистанционки».
«Это может стать определенным триггером. Я считаю, это должно послужить и примером, и толчком к действиям других учебных заведений, которые сами бы должны предложить студентам пересмотреть стоимость обучения. Я понимаю, когда студент учится на бюджете, еще и стипендию получает за хорошую учебу, а когда студент платит за определенный объем и качество образования и не получает этого, то, безусловно, он умеет право, независимо от того, какой это вуз, требовать пересмотра. Сейчас некоторые частные школы, где дети получают среднее образование, сами идут на то, чтобы делать перерасчет. Потому что ученики не пользуются спортивным оборудованием, не тратят электроэнергию, не используется школьный транспорт. Учебные заведения по собственной инициативе делают перерасчет, возвращая деньги родителям или зачисляя их в качестве оплаты каких-то других услуг», - уточнила она.
По заявлению студентов, вуз должен произвести перерасчет и частично вернуть деньги за весенний семестр 2019-2020 года и за текущий осенний семестр. Одним из требований также является снижение платы за проживание в общежитии для студентов-контрактников, так как плата для них выше, чем для тех, кто обучается на бюджетной основе. Помимо этого, предлагается отменить оплату проживания для тех студентов, которые не живут в общежитии во время дистанционного обучения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- СМИ: В Коммунарке произошёл разрыв трубы с кислородом
- СМИ: Следователи не планируют задерживать бывшего губернатора Меня
- Мосгорсуд признал законность приговора по делу «Седьмой студии»
- Москва подешевела. Опубликован топ-100 самых дорогих мегаполисов
- Учёные выяснили, что ополаскиватели для рта могут убивать коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru