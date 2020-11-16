Студенты МГУ подадут иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки

Студенты Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, учащиеся на коммерческой основе, планируют подать коллективный иск на университет из-за ненадлежащего качества образования в период пандемии. Об этом НСН сообщил один из участников коллективного иска, студент МГУ, обучающийся на контрактной основе.

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В иске студенты отмечают, что качество образования значительно упало из-за отсутствия очной формы обучения. Студенты, в частности, заявили, что не могли пользоваться ресурсами университета, включая библиотеку и лабораторное оборудование, а также подчеркнули, что отсутствие личной связи с преподавателями снизило усвояемость получаемой информации.

По мнению истцов, качество такого образования ниже, чем указано в заключенных ими договорах на контрактное обучение. По заявлению студентов, вуз должен произвести перерасчет и частично вернуть деньги за весенний семестр 2019-2020 года и за текущий осенний семестр.

Одним из требований также является снижение платы за проживание в общежитии для студентов-контрактников, так как плата для них выше, чем для обучающихся на бюджетной основе. Также истцы предлагают отменить оплату проживания для тех студентов, которые не живут в общежитии во время дистанционного обучения.

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ФОТО: pixabay.com
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