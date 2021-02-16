Вуйнович оценила вероятность третьей волны COVID-19 в России
Начало третьей волны COVID-19 будет зависеть "от поведения людей". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1" подтвердила, что вторая волна пандемии идет на спад во всем мире. Однако, по данным ВОЗ, коллективный иммунитет, который мог бы прервать цепочку заражений, еще не сформирован. Вуйнович отметила, что третья волна может начаться, если не соблюдать ограничения.
Представитель ВОЗ добавила, что говорить о прекращении пандемии коронавируса еще рано. Она напомнила о том, что пандемия прекратится тогда, когда будет фиксироваться незначительное число заболевших, которые не будут являться нагрузкой для национальных систем здравоохранения.
Агентство со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную передает, что новый всплеск заболеваемости возможен в весенний период. По словам Пшеничной, респираторные вирусы активны при температуре от нуля до плюс пяти, а также при сильной влажности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru