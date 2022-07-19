В России с 1 августа проиндексируют выплаты некоторым категориям пенсионеров
Российским пенсионерам с 1 августа текущего года проиндексируют выплаты. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Пенсионный фонд России.
На прибавку могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления. Пенсии для этой категории граждан вырастут максимум на 314,07 рубля, пишет Ura.ru.
Кроме того, увеличится страховая пенсия для россиян, которым исполнилось 80 лет, а также для инвалидов первой группы. Индексация коснется и военных пенсионеров: с 1 июня выплаты для этой категории повышены на 10%, а до 1 октября бывшие служащие ОВД смогут получить дополнительно 19,5%.
Индексация не затронет получателей социальной и государственной пенсии, для которых действуют фиксированные выплаты. Ожидается, что прибавку получат 7,3 млн пенсионеров.
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