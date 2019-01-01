ВЦИОМ выяснил, как Россия относится к Украине

Сообщается, что 68% респондентов в целом хорошо относятся к Украине. Ещё 56% граждан сообщили, что относятся к государству в основном хорошо, а 12% — очень хорошо.

Только 9% опрошенных рассказали, что негативно относятся к Украине.

Также опрос показал, что практически половина респондентов видят гораздо больше того, что разобщает два народа.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

