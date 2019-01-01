ВЦИОМ выяснил, как Россия относится к Украине
Большинство россиян положительно относятся к Украине. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, пишет RT. В опросе приняли участие более полутора тысяч человек.
Сообщается, что 68% респондентов в целом хорошо относятся к Украине. Ещё 56% граждан сообщили, что относятся к государству в основном хорошо, а 12% — очень хорошо.
Только 9% опрошенных рассказали, что негативно относятся к Украине.
Также опрос показал, что практически половина респондентов видят гораздо больше того, что разобщает два народа.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.
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