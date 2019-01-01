Украина анонсировала обмен пленными с Россией

На Украине анонсировали обмен пленными с Россией. Как отмечает УНИАН, об этом заявил замглавы администрации президента украинского президента Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что обмен определенного числа пленных может состояться в течение месяца. Однако, по словам Пристайко, главная задача заключается в том, чтобы «разблокировать процесс обмена всех на всех».

Ре подчеркнул, что этот обмен обсуждался на прошедшей встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России. Она состоялась 12 июля в Париже. В её ходе была достигнута договоренность провести его в течение месяца. В качестве возможных форматов обмена Пристайко упомянул «10 на 10» и «15 на 15», отмечает РИА ФАН.

Добавим, в администрации президента Украины также выразили надежду на скорое возвращение в страну 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Между тем, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что в настоящий момент на Украине удерживаются 50 россиян. Она добавила, что Москва и Киев ознакомились со списками лиц на обмен. В свой Москва включила около 40 человек, Киев – 120.