ВЦИОМ выяснил, как коронавирус изменил привычки россиян

Повседневные привычки жителей России серьезно изменились из-за распространения коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Так, 84% респондентов с введением режима самоизоляции прекратили или стали реже видеться с друзьями. В Москве эта цифра достигла 90%.

Кроме того, социологи выяснили, что 69% граждан отказались от рукопожатий и объятий при встрече. Выходить на улицу, гулять перестали совсем или стали реже 80% опрошенных.

При этом своим привычкам изменили не все респонденты: рукопожатия, объятия при встрече сохранили — 10%; личные встречи с друзьями устраивают — 10% опрошенных; ещё 18% лично общаются с пожилыми родственниками, а 14% — выходят на улицу погулять.