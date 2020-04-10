ВЦИОМ выяснил, как коронавирус изменил привычки россиян
Повседневные привычки жителей России серьезно изменились из-за распространения коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Так, 84% респондентов с введением режима самоизоляции прекратили или стали реже видеться с друзьями. В Москве эта цифра достигла 90%.
Кроме того, социологи выяснили, что 69% граждан отказались от рукопожатий и объятий при встрече. Выходить на улицу, гулять перестали совсем или стали реже 80% опрошенных.
При этом своим привычкам изменили не все респонденты: рукопожатия, объятия при встрече сохранили — 10%; личные встречи с друзьями устраивают — 10% опрошенных; ещё 18% лично общаются с пожилыми родственниками, а 14% — выходят на улицу погулять.
Ранее НСН писала, что россияне во время нерабочей недели посвящают свободное время просмотру кино и сериалов, а также чтению книг, видеоиграм и просмотру роликов в интернете. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного Hi-Tech Mail.ru. Аналитики подчеркивают, что соцсети и музыка оказались на последних местах предпочтений во время самоизоляции. Также выяснилось, что многие из опрошенных россиян оформили подписки на онлайн-кинотеатры.
При этом стало известно, что внеплановые нерабочие дни не стали для большинства россиян временем для отдыха. Из дома продолжили работу 36% граждан, 34% продолжают ездить в офисы.
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