Большинство россиян поддерживают меры по борьбе с коронавирусом

Соответственно на 12% снизилось число тех, кто считает меры недостаточными, — с 38 до 26%.

Количество граждан, которые считают предпринимаемые меры избыточными, осталось почти на прежнем уровне: было 4%, стало 5%.



По последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России заболели 8672 человека, умерли 63, выздоровели 580. За сутки прирост инфицированных составил 1175, сообщает «Свободная пресса».

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что при благоприятном развитии одолеть эпидемию удастся к концу апреля.

«Пик может длиться очень долго, смотря, что считать пиком. Если считать до того момента, когда начнёт снижаться количество заражённых людей, то может и месяц продлится. А выход на пик, действительно, может быть уже через две недели. Но пик переваливается и после этого идёт спад. Я думаю, что эпидемия будет остановлена уже к концу апреля или в первых числах мая», - сообщил вирусолог.



