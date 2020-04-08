Большинство россиян поддерживают меры по борьбе с коронавирусом
Большинство россиян - 63 % - полагают, что российские власти предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Это показал телефонный опрос, проведенный ВЦИОМ 29, 30 марта и 2 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
2 апреля на вопрос, достаточными или недостаточными считают респонденты предпринимаемые меры, 63% опрошенных ответили, что меры достаточные. Это на 11% выше, чем по итогам опроса 29 марта. Тогда достаточными меры посчитали 52% россиян.
Соответственно на 12% снизилось число тех, кто считает меры недостаточными, — с 38 до 26%.
Количество граждан, которые считают предпринимаемые меры избыточными, осталось почти на прежнем уровне: было 4%, стало 5%.
По последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России заболели 8672 человека, умерли 63, выздоровели 580. За сутки прирост инфицированных составил 1175, сообщает «Свободная пресса».
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что при благоприятном развитии одолеть эпидемию удастся к концу апреля.
«Пик может длиться очень долго, смотря, что считать пиком. Если считать до того момента, когда начнёт снижаться количество заражённых людей, то может и месяц продлится. А выход на пик, действительно, может быть уже через две недели. Но пик переваливается и после этого идёт спад. Я думаю, что эпидемия будет остановлена уже к концу апреля или в первых числах мая», - сообщил вирусолог.
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