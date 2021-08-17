ВЦИОМ: всё больше россиян стали получать «белую» зарплату
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что за последние 15 лет в России выросло количество граждан, получающих «белую» зарплату - с 71% в 2006 году до 86% в 2021 году. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.
Почти половина опрошенных (45%) заявили, что с пониманием относятся к выплате зарплаты «в конвертах», однако тех, кто против подобного положения дел чуть больше - 46%. При этом только 6% россиян ответили, что получают всю зарплату неофициально, а 5% получают «в конверте» только часть месячного заработка.
По мнению респондентов, неофициально зарплату чаще всего выплачивают в строительстве и торговле (по 16%), а также в малом бизнесе (9%) и сфере услуг (8%). Ответственность за зарплату «в конвертах» россияне возложили, в основном, на государство - 32%. Четверть опрошенных считают виновными в этом работодателей (25%), а ещё 16% - налоговую систему.
Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что 82% граждан России готовы переехать в другой город ради высокого заработка.
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