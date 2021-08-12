Опрос: более 80% россиян готовы к переезду ради высокой зарплаты

82% граждан России сообщили о готовности к переезду в другой город ради высокого заработка. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости. В результате исследования стало ясно, что в большинстве сфер жители страны хотели бы зарабатывать около 130 тысяч рублей в месяц.

Примерно 61% опрошенных сообщили, что самую высокую зарплату можно получать в Москве. Ещё 12% для этой цели выбрали бы Санкт-Петербург. По 2% респондентов заявили, что могли бы иметь высокий доход в Сочи, Краснодаре или Владивостоке.

Наиболее высокие зарплатные ожидания высказывают работники сфер IT, строительства, а также маркетинга и рекламы.

Ранее была названа самая частая причина отказа в приеме на работу.



