Опрос: более 80% россиян готовы к переезду ради высокой зарплаты
82% граждан России сообщили о готовности к переезду в другой город ради высокого заработка. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости. В результате исследования стало ясно, что в большинстве сфер жители страны хотели бы зарабатывать около 130 тысяч рублей в месяц.
Примерно 61% опрошенных сообщили, что самую высокую зарплату можно получать в Москве. Ещё 12% для этой цели выбрали бы Санкт-Петербург. По 2% респондентов заявили, что могли бы иметь высокий доход в Сочи, Краснодаре или Владивостоке.
Наиболее высокие зарплатные ожидания высказывают работники сфер IT, строительства, а также маркетинга и рекламы.
Ранее была названа самая частая причина отказа в приеме на работу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- Главврач больницы в Коммунарке заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России
- Мультфильм «Маша и Медведь» стал лидером глобального рейтинга детского контента
- Опрос: более 80% россиян готовы к переезду ради высокой зарплаты
- Диетолог рассказала, сколько можно есть красного мяса
- В Петербурге православный активист дал пощечину журналисту Невзорову
- В Москве за сутки выпало около половины месячной нормы осадков
- Минздрав России предложил запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года
- Глава МЧС России прибыл в Якутию, где полыхают лесные пожары
- Водолазы не могут добраться до рухнувшего в озеро Ми-8 на Камчатке
- Проценко: Россия готова к потенциальной новой волне COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru