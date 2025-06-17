Мантуров опроверг информацию о возвращени Hyundai и Toyota
Отношения с автопроизводителями Toyota и Hyundai полностью прерваны с 2022 года. Об этом в эфире РБК-ТВ заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
По его словам, он не получал ни от японской, ни от южнокорейской компании, какой-либо информации, так или иначе связанной с вопросом возвращения.
«Я всё-таки исхожу из официальных источников, и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 22 года у нас отношения полностью прерваны», - заключил Мантуров.
Ранее в компании Toyota Tsusho Corporation заявили, что информация о якобы возобновлении в России продаж автомобилей марки Toyota не соответствует действительности, сообщает RT.
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