КНДР поможет России в разминировании и восстановлении Курской области

Северная Корея направит в Россию одну тысячу сапёров, которые примут участие в разминировании территории Курской области. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

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По его словам, соответствующее решение принял лидер КНДР Ким Чен Ын, который также отправит в Россию две бригады военных строителей.

«Это пять тысяч человек, объединённых в одну дивизию, которые будут заниматься восстановлением Курской области», - заключил Шойгу.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Вооруженные силы КНДР окажут помощь России, если на неё совершат нападение «американские и западные приспешники», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуКурская ОбластьРоссияКНДР

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