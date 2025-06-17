КНДР поможет России в разминировании и восстановлении Курской области

По его словам, соответствующее решение принял лидер КНДР Ким Чен Ын, который также отправит в Россию две бригады военных строителей.

«Это пять тысяч человек, объединённых в одну дивизию, которые будут заниматься восстановлением Курской области», - заключил Шойгу.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Вооруженные силы КНДР окажут помощь России, если на неё совершат нападение «американские и западные приспешники», сообщает RT.

