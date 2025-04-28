Котяков: Средний возраст врачей в РФ составляет 44,5 года

Средний возраст сотрудников здравоохранения в России составляет 44,5 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании Совета законодателей.

Министр подчеркнул, что в других отраслях средний возраст работников составляет около 42 лет.

«Почти 43% работников здравоохранения старше 50 лет. Тогда как в других сферах деятельности этот показатель составляет около 30%», - заявил Котяков.

По его словам, возраст медработников - дополнительная зона риска для кадрового обеспечения. Доля медиков в возрасте от 50 лет варьируется от 18% (Ингушетия) до 54% (Псковская область). В шести регионах - Еврейской автономной области, Владимирской, Смоленской, Брянской, Костромской и Ивановской областях - такие врачи превышают 50% персонала. Для младших медработников характерна более сложная ситуация, в 26 регионах доля сотрудников старше 50 лет превышает 60%.

Ранее Антон Котяков заявил, что потребность в кадрах в России к 2030 году может составить 3,1 млн человек.

