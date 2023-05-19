ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину превышает 80%

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю снизился на 0,8% и составил 80,1%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,5% опрошенных (-2% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 35,9% респондентов (+1,2%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (30,9% граждан, -1,3%) и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (19,2% опрошенных, +2,7%).

Положительно деятельность главы государства оценивают 52,5% россиян (-3,5%), правительства - 50,2% респондентов (-3,3%).

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 65% россиян считают День Победы самым важным праздником, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
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