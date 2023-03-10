ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину остался стабильно высоким

Россияне по-прежнему доверяют президенту Владимиру Путину. Уровень доверия граждан России, в соответствии с опросом, проведенным с 27 февраля по 5 марта, не изменился и составляет 80%, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения, передает ТАСС.

В то же время, уровень одобрения деятельности главы государства за тот же период уменьшился на 0,2 п. п. и составляет 76,7%, отметили во ВЦИОМ.