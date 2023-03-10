ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину остался стабильно высоким

Россияне по-прежнему доверяют президенту Владимиру Путину. Уровень доверия граждан России, в соответствии с опросом, проведенным с 27 февраля по 5 марта, не изменился и составляет 80%, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения, передает ТАСС.

В то же время, уровень одобрения деятельности главы государства за тот же период уменьшился на 0,2 п. п. и составляет 76,7%, отметили во ВЦИОМ.

ВЦИОМ: больше половины россиян верят центральному телевидению

Деятельность кабмина одобряют 52,1% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 53,3% опрошенных. О доверии главе правительства заявили 61,8%, что на 1,5 п. п. ниже показателя за предыдущий отчетный период.

Ранее, как сообщала НСН, по данным ВЦИОМ почти 80% россиян считают послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ искренним.

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