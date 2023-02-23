Почти 80% россиян считают послание Путина ФС РФ искренним
По данным Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), 78% россиян, посмотревших послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию РФ, считают его искренним и честным. Об этом свидетельствую данные соответствующего опроса Центра.
Послание назвали интересным 82% зрителей. При этом более половине из них - 52% – заинтересовались выступлением президента страны в полном объеме, 30% – большей его частью. Честным послание главы государства не смогли назвать 9% россиян, еще 13% испытали затруднения при ответе на вопрос.
По данным опроса, на 81% аудитории послание оставило положительное впечатление. Каждый десятый зритель признался, что выступление Владимира Путина произвело отрицательное впечатление, только 1% аудитории признался о полностью отрицательном восприятии президентского послания.
ВЦИОМ сообщил, что 88% опрошенных россиян заявляют о четкой и понятной позиции президента, которую восприняли через послания, а поднятые в обращении вопросы являются важными и значимыми. Об этом заявляет 41% опрошенных.
ВЦИОМ провел соответствующий опрос среди жителей 10 российских городов.
Ранее американский журналист Эдди Скарри заявил в статье для издания Federalist, что президент Владимир Путин был прав, когда говорил о роли западных стран в конфликте на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 721 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+15 028 / сут.
- Греция отказалась передавать Украине комплексы С-300
- В России госпитализировали 1 632 человека с коронавирусом за сутки
- Белгородский губернатор сообщил о крушении самолета Минобороны
- Дмитрий Медведев назвал День защитника Отечества особым праздником в России
- Премьер-министр Испании Санчес приехал в Киев
- Правительство Белоруссии и «Газпром» подписали протокол о формировании цены на газ
- Почти 80% россиян считают послание Путина ФС РФ искренним
- В США заявили, что Путин сохраняет разрушаемые Западом ценности
- Марочко: Киев намерен отправить на фронт сотрудников военкоматов
- Володин сделал особое поздравление с 23 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru