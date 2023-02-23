Почти 80% россиян считают послание Путина ФС РФ искренним

По данным Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), 78% россиян, посмотревших послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию РФ, считают его искренним и честным. Об этом свидетельствую данные соответствующего опроса Центра.

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Послание назвали интересным 82% зрителей. При этом более половине из них - 52% – заинтересовались выступлением президента страны в полном объеме, 30% – большей его частью. Честным послание главы государства не смогли назвать 9% россиян, еще 13% испытали затруднения при ответе на вопрос.

По данным опроса, на 81% аудитории послание оставило положительное впечатление. Каждый десятый зритель признался, что выступление Владимира Путина произвело отрицательное впечатление, только 1% аудитории признался о полностью отрицательном восприятии президентского послания.

ВЦИОМ сообщил, что 88% опрошенных россиян заявляют о четкой и понятной позиции президента, которую восприняли через послания, а поднятые в обращении вопросы являются важными и значимыми. Об этом заявляет 41% опрошенных.

ВЦИОМ провел соответствующий опрос среди жителей 10 российских городов.

Ранее американский журналист Эдди Скарри заявил в статье для издания Federalist, что президент Владимир Путин был прав, когда говорил о роли западных стран в конфликте на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ОпросОпрос ВциомПослание Федеральному Собранию
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