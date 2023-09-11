ВЦИОМ: Россиянки объяснили нежелание рожать нехваткой денег

Именно такую причину указали 39% опрошенных россиянок в возрасте от 18 до 45 лет, отвечая на вопрос: «Если вы не планируете рождение детей в ближайшие пять лет, то почему?» Второй по популярности повод отказа от рождения детей — отсутствие стабильности и негативная политическая ситуация в стране (38% соотечественниц). Еще 37% респондентов объяснили нежелание рожать тем, что у них уже есть дети.

Вместе с тем на то, что иметь детей не позволяет возраст, пожаловались 36% опрошенных, а 18% россиянок сослались на состояние здоровья.

Исходя из итогов опроса, подытожил Абрамов, шансов на демографический взрыв в ближайшее время немного из-за «не очень позитивных» представлений женщин.

Ранее экс-замминистра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что сокращение трансфертов на материнский капитал связано с неблагоприятным демографическим прогнозом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

