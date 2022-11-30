ВЦИОМ: Россияне стали реже посещать рестораны

Отмечается, что посещение кафе и ресторанов стало более редким явлением для 22% опрошенных. В этом признались 20% мужчин и 24% женщин. При этом больше всего такое замечали за собой те, кому от 25 до 34 лет - в 35% случаев. Реже всего - те, кому от 60 лет: в 11% случаев.

Однако чаще кафе и рестораны стали посещать 3% респондентов. Еще 30% сказали, что делают это так же, как и раньше. Также 43% опрошенных заявили, что как раньше не посещали кафе и рестораны, так и сейчас не посещают. Это 39% мужчин и 46% женщин.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 ноября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

