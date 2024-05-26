Нападающий «Динамо» Тюкавин признан лучшим игроком сезона РПЛ
26 мая 202421:59
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
Церемония награждения прошла в Москве 26 мая.
Также гол Тюкавина признали лучшим в сезоне РПЛ. Форвард «Динамо» забил мяч в игре против «Сочи» в матче 27-го тура.
По итогам прошлого сезона лучшим игроком РПЛ признали бразильца Малкома, выступавшего за петербургский «Зенит».
«Динамо» заняло третье место по итогам сезона РПЛ. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru