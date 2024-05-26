Нападающий «Динамо» Тюкавин признан лучшим игроком сезона РПЛ

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

«Динамо» обыграло «Сочи» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

Церемония награждения прошла в Москве 26 мая.

Также гол Тюкавина признали лучшим в сезоне РПЛ. Форвард «Динамо» забил мяч в игре против «Сочи» в матче 27-го тура.

По итогам прошлого сезона лучшим игроком РПЛ признали бразильца Малкома, выступавшего за петербургский «Зенит».

«Динамо» заняло третье место по итогам сезона РПЛ. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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