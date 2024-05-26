Spiegel: Польша и страны Балтии введут на Украину войска в случае прорыва ВС РФ
Польские и прибалтийские политики допустили отправку военнослужащих на Украину в случае прорыва Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом пишет журнал Spiegel.
По информации издания, заявления об отправке войск на Украину прозвучали на прошлой неделе в ходе конференции по безопасности в Таллине. Участники мероприятия допустили, что Запад не будет помогать Киеву в полную силу даже в случае прорыва российских войск.
«Балтийские политики предупредили, что в таком случае страны Балтии и Польша не стали бы ждать, пока российские войска дойдут до их границ, поэтому они сами отправили бы войска на Украину», - говорится в материале.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен направлять войска на Украину или устанавливать бесполетную зону в небе над страной, сообщает «Радиоточка НСН».
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