Глава СК поручил завести дело после нападения на медработников под Самарой
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения мужчины с ножом на сотрудников и пациентов больницы в Красноярском районе Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 25 мая. Злоумышленником оказался пациент терапевтического отделения, который был задержан на месте.
В результате нападения пострадали четыре человека, двое из которых – сотрудники медицинского учреждения.
Ранее в Подмосковье неизвестные напали на группу полицейских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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