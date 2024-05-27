Глава СК поручил завести дело после нападения на медработников под Самарой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения мужчины с ножом на сотрудников и пациентов больницы в Красноярском районе Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

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Инцидент произошел 25 мая. Злоумышленником оказался пациент терапевтического отделения, который был задержан на месте.

В результате нападения пострадали четыре человека, двое из которых – сотрудники медицинского учреждения.

Ранее в Подмосковье неизвестные напали на группу полицейских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СКРНападениеМедицина

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