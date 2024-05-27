Заведено дело после драки со стрельбой в Челябинске

В Челябинске две группы мужчин устроили драку со стрельбой, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

МВД: Злоумышленник открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Конфликт начался на почве личной неприязни.

В интернете появились видеокадры инцидента. На них видно, как группа людей бежит на своих оппонентов начинает стрелять. Пострадали несколько человек.

Ранее были арестованы четверо участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоСтрельба

Горячие новости

Все новости

партнеры