Заведено дело после драки со стрельбой в Челябинске
27 мая 202401:31
В Челябинске две группы мужчин устроили драку со стрельбой, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Конфликт начался на почве личной неприязни.
В интернете появились видеокадры инцидента. На них видно, как группа людей бежит на своих оппонентов начинает стрелять. Пострадали несколько человек.
Ранее были арестованы четверо участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заведено дело после драки со стрельбой в Челябинске
- Глава СК поручил завести дело после нападения на медработников под Самарой
- Шольц считает, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет
- В результате обстрела Горловки женщина получила ранение, четыре дома повреждены
- Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт вокруг Украины
- Нападающий «Динамо» Тюкавин признан лучшим игроком сезона РПЛ
- Spiegel: Польша и страны Балтии введут на Украину войска в случае прорыва ВС РФ
- BadComedian опубликовал большой обзор фильма «Вызов» Клима Шипенко
- На юго-западе Москвы автобус наехал на мужчину на остановке
- Умер создатель мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Питер Беннетт
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru