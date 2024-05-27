Заведено дело после драки со стрельбой в Челябинске

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Конфликт начался на почве личной неприязни.

В интернете появились видеокадры инцидента. На них видно, как группа людей бежит на своих оппонентов начинает стрелять. Пострадали несколько человек.

Ранее были арестованы четверо участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

