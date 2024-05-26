На юго-западе Москвы автобус наехал на мужчину на остановке
26 мая 202420:57
В Москве пассажирский автобус наехал на мужчину, стоявшего на остановке общественного транспорта, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Инцидент произошел на Нагорной улице на юго-западе столицы. Автобус маршрута №944 совершил наезд на пешехода на остановке, заявил собеседник агентства.
Мужчина получил серьезные травмы ног. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее в городе Новокузнецке Кемеровской области пассажирский автобус съехал с проезжей части, пострадали восемь человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru