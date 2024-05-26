BadComedian опубликовал большой обзор фильма «Вызов» Клима Шипенко
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил большой обзор фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Видео опубликовано на YouTube.
Обзор продолжается более двух часов. Блогер комментирует фрагменты ленты, вспоминает заявления прессы и официальных лиц о картине и делится своим мнением о работе Шипенко.
Видео должно было выйти в субботу, 25 мая. Из-за технических проблем релиз пришлось перенести на сутки.
«Вызов» - первая художественная картина, снятая в космосе. Лента вышла в прокат в апреле 2023 года и собрала в кинотеатрах свыше двух миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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