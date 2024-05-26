BadComedian опубликовал большой обзор фильма «Вызов» Клима Шипенко

Обзор продолжается более двух часов. Блогер комментирует фрагменты ленты, вспоминает заявления прессы и официальных лиц о картине и делится своим мнением о работе Шипенко.

Видео должно было выйти в субботу, 25 мая. Из-за технических проблем релиз пришлось перенести на сутки.

«Вызов» - первая художественная картина, снятая в космосе. Лента вышла в прокат в апреле 2023 года и собрала в кинотеатрах свыше двух миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

