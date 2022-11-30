ВЦИОМ: четверть россиян стала реже ходить в гости

26% россиян стали реже ходить в гости, начиная с марта этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский центр исследования общественного мнения.

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Чаще это стали делать только 7% опрошенных: 24% тех, кому от 18 до 24 лет, но только 3% тех, кому от 60 лет.

56% ходят в гости и собираются с близкими с такой же периодичностью, как раньше. Среди них 60% мужчин и 53% женщин. Еще 9% участников исследования как раньше этим не занимались, так и сейчас не занимаются.

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ФОТО: РИА Новости
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