ВЦИОМ: четверть россиян стала реже ходить в гости

Чаще это стали делать только 7% опрошенных: 24% тех, кому от 18 до 24 лет, но только 3% тех, кому от 60 лет.

56% ходят в гости и собираются с близкими с такой же периодичностью, как раньше. Среди них 60% мужчин и 53% женщин. Еще 9% участников исследования как раньше этим не занимались, так и сейчас не занимаются.

