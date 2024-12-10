«Частота найдется»: Мельман поддержал создание нового семейного телеканала

Как добавил собеседник НСН, пока сложно представить, какой контент будет отличать семейный телеканал от всех прочих.

«Интересно, какой контент они наберут на новый телеканал, но, на мой взгляд, это не проблема. Все будет зависеть от того, кто станет руководителем нового телеканала. Однако, было бы желание, частота найдется. Представляется идиллия, когда вечером папа, мама и дети собираются вместе у телевизора и что-то смотрят, но, по-моему, это время уже прошло. Сегодня нет смысла ждать показа определенного фильма, поскольку его можно посмотреть в интернете. Сейчас интернет есть у всех, и дети прежде всего обращаются к нему. Культурный контент важен, лично у меня любимый телеканал – "Культура". Однако его в России смотрит меньше 1% зрителей», - подытожил он.

Ранее Mediascope представил рейтинг телеканалов в первом полугодии 2024 года, из которого следует, что 14% россиян старше четырех лет предпочитают телеканал Россия 1, 9,6% телезрителей выбирают НТВ, а 7,7% - Пятый канал. В пятерку лидеров также вошел Первый канал (7,3%) и РЕН ТВ (6,8%), передает «Радиоточка НСН».

