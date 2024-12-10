«Частота найдется»: Мельман поддержал создание нового семейного телеканала
Вещание всех федеральных телеканалов уже рассчитано на семейный просмотр, сказал НСН Александр Мельман.
Многообразие телепроектов позволяет россиянам свободно выбирать контент для просмотра, при этом альтернативным популярным источником информации остается и интернет, сообщил в разговоре с НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал. По ее словам, подобный телеканал мог бы стать важным инструментом воспитания молодежи в соответствии с традиционными семейными ценностями. Мельман допустил, что новый ресурс будет мало чем отличаться от прочих федеральных телеканалов.
«Это осуществимо, я наблюдал за появлением многих телеканалов, в том числе федеральных. Однако зритель сегодня сам выбирает программы из множества. Неясно, чем новый телеканал будет отличаться от уже существующих. Все федеральные каналы в целом рассчитаны на семей, везде есть плашки с возрастными ограничениями, чем это не семейные каналы при наличии такой цензуры? Поддерживаю появление нового телеканала. На мой взгляд, он должен быть государственным. Если нужны будут частные инвесторы, их, безусловно, подключат по просьбе выше», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, пока сложно представить, какой контент будет отличать семейный телеканал от всех прочих.
«Интересно, какой контент они наберут на новый телеканал, но, на мой взгляд, это не проблема. Все будет зависеть от того, кто станет руководителем нового телеканала. Однако, было бы желание, частота найдется. Представляется идиллия, когда вечером папа, мама и дети собираются вместе у телевизора и что-то смотрят, но, по-моему, это время уже прошло. Сегодня нет смысла ждать показа определенного фильма, поскольку его можно посмотреть в интернете. Сейчас интернет есть у всех, и дети прежде всего обращаются к нему. Культурный контент важен, лично у меня любимый телеканал – "Культура". Однако его в России смотрит меньше 1% зрителей», - подытожил он.
Ранее Mediascope представил рейтинг телеканалов в первом полугодии 2024 года, из которого следует, что 14% россиян старше четырех лет предпочитают телеканал Россия 1, 9,6% телезрителей выбирают НТВ, а 7,7% - Пятый канал. В пятерку лидеров также вошел Первый канал (7,3%) и РЕН ТВ (6,8%), передает «Радиоточка НСН».
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