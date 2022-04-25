ВЦИОМ: большинство россиян согласны на секс до брака

По данным исследователей, 27% опрошенных считают, что добрачный секс недопустим. При этом 30 лет назад, в 1992 году, мнения россиян разделились поровну: 39% были «за» и столько же - против.

Также увеличилось число граждан, допускающих секс без любви — с 16% в 1992 году до 29% в 2022. Однако большинство (63%) всё же считают, что физиологические взаимоотношения без чувств невозможны.

Кроме того, россияне стали чаще осуждать наличие любовника или любовницы - в 2022 году против адюльтера высказались 86%, тогда как в 1992 году только 49%. Примечательно, что большая часть тех, кто придерживается традиционных взглядов на семью, среди молодежи 18-24 лет - 97%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что информационными материалами об антироссийских санкциях западных стран регулярно интересуется 61 % жителей РФ, сообщают «Невские новости».

