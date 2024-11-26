ВЦИОМ: Россияне не считают образование обязательным для высокооплачиваемой работы

Уточняется, что 18% респондентов рассматривают высшее образование, как социальный лифт. Для сравнения, в 2004 году аналогичную точку зрения высказали только 9% россиян. При этом 11% опрошенных назвали мотивом получения диплома о высшем образовании социальное давление, еще 7% уточнили, что образование позволяет оказаться в культурной, образованной среде, а 5% отметили, что это дает возможность получить отсрочку от армии.

Чаще всего среди причин, мотивирующий получить диплом, опрошенные называли получение специальных знаний (26%), построение карьеры (22%), и успешное трудоустройство (18%).

Ранее сообщалось, что спрос на руководителей среднего и высшего звена в январе—сентябре увеличился на 14%, зарплаты этих сотрудников выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

