Студенты в России впервые получили дипломы нового образца

Студентам, окончившим годовую программу специализированного высшего образования — магистратуру, впервые вручили российские дипломы о высшем образовании нового образца. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает РИА Новости.

«Впервые 153 студента из Томского государственного университета (ТГУ), Балтийского федерального университета (БФУ) и Национального исследовательского технологического университета "МИСИС", обучавшихся по годовой программе... получат этим летом дипломы нового образца», — отметили в ведомстве.

В Минобрнауки добавили, что некоторым выпускникам уже вручены соответствующие документы.

Между тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что студентов, которые начнут получать высшее образование в РФ в рамках обновленной системы, назовут специалистами вместо бакалавров, пишет RT.

