Студенты в России впервые получили дипломы нового образца
Студентам, окончившим годовую программу специализированного высшего образования — магистратуру, впервые вручили российские дипломы о высшем образовании нового образца. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает РИА Новости.
«Впервые 153 студента из Томского государственного университета (ТГУ), Балтийского федерального университета (БФУ) и Национального исследовательского технологического университета "МИСИС", обучавшихся по годовой программе... получат этим летом дипломы нового образца», — отметили в ведомстве.
В Минобрнауки добавили, что некоторым выпускникам уже вручены соответствующие документы.
Между тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что студентов, которые начнут получать высшее образование в РФ в рамках обновленной системы, назовут специалистами вместо бакалавров, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Южной Корее при пожаре на заводе погибли 20 человек
- Россия и Камбоджа впервые подписали военное соглашение
- Студенты в России впервые получили дипломы нового образца
- В Севастополе водитель автобуса вывез 300 человек с пляжа после атаки ВСУ
- Задержаны подозреваемые в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с РФ
- СК: При терактах в Дагестане погибли 15 полицейских и четверо гражданских
- СМИ: Вспышка ботулизма произошла ещё в трех российских регионах
- В белгородском Грайвороне три человека пострадали при обстреле ВСУ
- МГУ возглавил рейтинг лучших университетов России по версии Forbes
- ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru