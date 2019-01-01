Новости за ночь: Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину

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В России назвали основное условие сохранения транзита газа через Украину. Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько отметил, что им является урегулирование судебных споров. При этом Москва готова сохранить транзит после 2019 года, но только в случае договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Приходько добавил, что концепция «Северного потока - 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам, в том числе на Украине.

Представитель правительства уточнил, что Россия всегда открыта к переговорам, и готова обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу. Приходько не исключил, что вопрос, в том числе, может быть поднят сегодня во время переговоров в Гавре между премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

