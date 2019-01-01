Новости за ночь: Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину
Главный события минувшей ночи по версии НСН.
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
В России назвали основное условие сохранения транзита газа через Украину. Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько отметил, что им является урегулирование судебных споров. При этом Москва готова сохранить транзит после 2019 года, но только в случае договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Приходько добавил, что концепция «Северного потока - 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам, в том числе на Украине.
Представитель правительства уточнил, что Россия всегда открыта к переговорам, и готова обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу. Приходько не исключил, что вопрос, в том числе, может быть поднят сегодня во время переговоров в Гавре между премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей. Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов отметил, что сейчас за нарушение тонировки автомобильных стёкол водителей ожидает штраф в размере 500 рублей.
Как пишет РИА Новости, автор инициатив обращает внимание на то, что тонирование стекол делает автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонировка позволяет экономить благодаря уменьшению нагрузки на кондиционер летом, а также защищает от света ослепляющих фар встречного потока и от солнечных лучей.
Суть корень проблемы авторы инициативы видят в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа.
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей. Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов отметил, что сейчас за нарушение тонировки автомобильных стёкол водителей ожидает штраф в размере 500 рублей.
Как пишет РИА Новости, автор инициатив обращает внимание на то, что тонирование стекол делает автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонировка позволяет экономить благодаря уменьшению нагрузки на кондиционер летом, а также защищает от света ослепляющих фар встречного потока и от солнечных лучей.
Суть корень проблемы авторы инициативы видят в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа.
Почти половина россиян выступает против четырехдневной рабочей недели
Около 50% россиян не одобрил перспективу перехода на четырехдневную рабочую неделю. О такой возможности ранее говорил премьер Дмитрий Медведев. Большинство участников опроса ВЦИОМ -89% - ожидают в связи с этим сокращение зарплаты.
При этом, среди тех, кто против перехода на более легкий рабочий график, жители небольших городов с населением до полумиллиона человек. А вот каждый третий житель Санкт-Петербурга и Москвы высказался за идею главы правительства. В качестве плюсов они видят увеличение продолжительности жизни и возможность отдохнуть.
По мнению 17% респондентов заявили, что при четырехдневной рабочей недели появится возможность проводить больше времени с семьей.
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