Ясин: России рано думать о переходе 4-дневную рабочую неделю

В будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Об этом, выступая на Международной конференции труда, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда и экономических показателях страны.

Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН заявил, что при нынешнем состоянии экономики существует целый ряд гораздо более актуальных проблем, что досуг работающего населения.

«Всегда считал заявления Медведева очень компетентными. Сейчас пытаюсь понять, какие проблемы в связи заявлением премьера, возникнут. Для страны на повестке дня должен стоять подъем экономики. В его основе должно лежать государственное управление, опираясь на те перемены, которые произошло в эпоху Ельцина и Гайдара. После 2007-2008 года развитие замедлилось. Можно обратиться в сторону Запада и Европы, то там эти сложности уже преодолены. И там могут себе позволить думать о сокращении графика. А вот заявления Медведева по поводу 4-дневной рабочей недели к нынешнему состоянию российской экономики не имеет никакого реального отношения», - резюмировал Евгений Ясин.