Ясин: России рано думать о переходе 4-дневную рабочую неделю
Экс-министр экономики РФ в эфире НСН заявил, что нашей стране рано отдыхать 3 дня в неделю.
В будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Об этом, выступая на Международной конференции труда, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По его словам, погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда и экономических показателях страны.
Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН заявил, что при нынешнем состоянии экономики существует целый ряд гораздо более актуальных проблем, что досуг работающего населения.
«Всегда считал заявления Медведева очень компетентными. Сейчас пытаюсь понять, какие проблемы в связи заявлением премьера, возникнут. Для страны на повестке дня должен стоять подъем экономики. В его основе должно лежать государственное управление, опираясь на те перемены, которые произошло в эпоху Ельцина и Гайдара. После 2007-2008 года развитие замедлилось. Можно обратиться в сторону Запада и Европы, то там эти сложности уже преодолены. И там могут себе позволить думать о сокращении графика. А вот заявления Медведева по поводу 4-дневной рабочей недели к нынешнему состоянию российской экономики не имеет никакого реального отношения», - резюмировал Евгений Ясин.
При этом премьер Медведев привел в пример опыт новозеландской компании, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, в то время как уровень стресса сотрудников снизился.
Пользователи соцсетей отреагировали на предложения главы российского кабмина, предположив, что и питаться россияне будет тоже четыре раза: один раз в квартал.
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