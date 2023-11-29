ВЦИОМ: Россияне хотят чаще заниматься сексом
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждому второму россиянину не хватает секса. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте центра.
Так, 51% опрошенных заявили, что хотели бы больше заниматься сексом, причём мужчины говорили об этом чаще женщин - 57% против 45%. При этом 50% россиян в возрасте 18-45 лет отметили, что интим случается у них хотя бы раз в неделю, ещё 24% предаются любовным утехам хотя бы раз в месяц.
Чаще всего участники опроса называли секс источником удовольствия (66%), а также способом выразить любовь близкому человеку (61%). Почти каждый второй при этом считает секс физиологической потребностью (48%), а ещё 42% - возможностью продолжения рода.
Важной сексуальную жизнь признали 77% опрошенных в возрасте 18-45 лет, из них 33% мужчин и 24% женщин выбрали ответ «очень важна». Ещё 18% отметили, что секс «совсем не важен». При этом отмечается, что в возрасте до 25 лет девушки чаще говорили о важности секса, нежели их сверстники противоположного пола, а вот в группе 35–45 лет ситуация обратная: очень важным секс назвали 42% мужчин и только 25% женщин.
Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года. По мнению редакции, это 57-летний актёр и автогонщик Патрик Демпси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru