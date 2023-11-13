«Каждой женщине по игрушке!»: Российские секс-шопы хотят подвинуть европейцев
Секс-игрушки радуют россиян и укрепляют семьи, при этом цены на европейские товары становятся заоблачными, сказал в эфире НСН основатель «Розового кролика».
Секс-игрушки в России подорожали на 10-20%, при этом отечественные производители готовят импортозамещение европейских брендов, сообщил в интервью НСН основатель сети магазинов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин.
По данным СМИ, после начала СВО российским компаниям, производящим интим-товары, пришлось искать новых поставщиков. На цены также повлияли изменение логистики и курс рубля.
«Цены растут из-за курса валюты и подорожания чипов. Многие наши игрушки с чипами, с электроникой, это очень технологичные продукты, много нюансов. Новые коллекции, которые выходят у европейских производителей, также дорожают. Это как Айфоны, принцип такой же. Мы долго ждали, поднимали цены потихонечку, ждали, что доллар упадет, при этом покупки нужно делать за границей, в валюте рассчитываться. Пришлось поднять цены, но не сильно, от 10 до 20%. Дорожает, в первую очередь, европейское и все, что с импортными комплектующими», - сказал Лапин.
Он рассказал, что происходит с ценами сегодня.
«Топовые премиальные игрушки стоят от 15 тыс. рублей. Такими темпами они могут достигнуть 25 тыс. рублей, это нереальные цены. При этом главные хедлайнеры - это не фаллоимитаторы, а вакуумные стимуляторы либо парные игрушки. Они стоят около 10 тыс. в зависимости от бренда, от 5 до 15 тысяч. Есть бренды, которые по 30-40 тыс. продаются, хотя ничем не отличаются от игрушек по 10-15 тыс. Покупателей просто обманывают», - пояснил секс-эксперт.
По его мнению, секс-игрушки положительно влияют на крепость российских семей.
«Понятно, что на хорошие товары можно много накручивать и много зарабатывать, но тогда доступность будет минимальна. Мы хотим, чтобы в каждой семье были классные игрушки. Как Жирновский говорил: "Каждой женщине по мужчине", я добавлю: "Каждой женщине по игрушке". Недорогие, но очень качественные вещи радую людей и укрепляют семьи», - уверен основатель «Розового кролика».
Лапин сообщил, что скоро появятся российские аналоги продукции западных брендов.
«Мы сейчас сделали импортозамещение, у нас разработана своя линейка уникальных товаров, которые мы производим в Китае на тех же заводах, где делают свои крутые бренды европейцы. Мы делаем уникальный продукт, чтобы потихонечку подвинуть европейцев, потому что цены становятся заоблачными, а мы хотим, чтобы россиянам был доступен по недорогой цене очень классный, качественный, офигенный товар. Если сегодня мегакрутая западная игрушка с приложениями и наворотами стоит от 15 до 18 тыс. рублей, мы хотим, чтобы она стоила до 10 тыс. рублей, но это должна быть шедевральная вещь, как Роллс-Ройс на фоне Мерседеса», - заключил собеседник НСН.
В середине ноября в Москве мужчина украл фаллоимитатор из секс-шопа у метро «Новокузнецкая» и тут же продал его на улице случайному прохожему за 5 тыс. рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как выяснил корреспондент НСН, в московских секс-шопах сегодня можно купить фаллоимитаторы по цене от 2 до 12 тыс. рублей. При этом цены на секс-машины и секс-тренажеры доходят до 90 тыс. рублей.
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