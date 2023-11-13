«Каждой женщине по игрушке!»: Российские секс-шопы хотят подвинуть европейцев

В середине ноября в Москве мужчина украл фаллоимитатор из секс-шопа у метро «Новокузнецкая» и тут же продал его на улице случайному прохожему за 5 тыс. рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как выяснил корреспондент НСН, в московских секс-шопах сегодня можно купить фаллоимитаторы по цене от 2 до 12 тыс. рублей. При этом цены на секс-машины и секс-тренажеры доходят до 90 тыс. рублей.

