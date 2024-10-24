ВЦИОМ: Россияне чаще называют причиной для развода финансовые проблемы
Наиболее часто россияне выделяют среди причин для развода измену, недопонимание и финансовые проблемы, следует из опроса ВЦИОМ.
Если в 2019 году трудности с финансами в качестве причины выделяли 38% респондентов, то в 2024 году показатель увеличился до 36%. При этом 7% опрошенных назвали среди причин безработицу, 5% выделили также нестабильность и внутреннюю политику.
Еще 9% россиян полагают, что необходимо стремиться сохранить брак любой ценой, а 26% респондентов допускают, что развод возможен, если семья практически развалилась.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщил «Радиоточке НСН», что семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%, поскольку независимый посредник поможет тем семьям, которые столкнулись с непониманием в отношениях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что у ООН сейчас нет альтернатив
- СМИ: Замминистра энергетики Мочальникова задержали по делу о мошеничестве
- СМИ: Израиль отложил атаку на Иран в связи с утечкой секретных документов
- СМИ: Рэпер Гуф отправился в рехаб на лечение
- Медведев словами bоbr kurwa прокомментировал решение Варшавы выслать посла РФ
- СМИ: США просят G7 рассмотреть введение санкций на палладий и титан из РФ
- Врач-психиатр рассказала, как бороться с феноменом overthinking
- СМИ: Французская сеть гипермаркетов «Ашан» намерена продать активы в России
- Депутат Милонов раскритиковал секс-шопы за полуголых манекенов
- ВЦИОМ: Россияне чаще называют причиной для развода финансовые проблемы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru