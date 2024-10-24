ВЦИОМ: Россияне чаще называют причиной для развода финансовые проблемы

Если в 2019 году трудности с финансами в качестве причины выделяли 38% респондентов, то в 2024 году показатель увеличился до 36%. При этом 7% опрошенных назвали среди причин безработицу, 5% выделили также нестабильность и внутреннюю политику.

Еще 9% россиян полагают, что необходимо стремиться сохранить брак любой ценой, а 26% респондентов допускают, что развод возможен, если семья практически развалилась.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщил «Радиоточке НСН», что семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%, поскольку независимый посредник поможет тем семьям, которые столкнулись с непониманием в отношениях.

