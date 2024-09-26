Психолог Шаповалова рассказала, как лучше всего пережить развод

«После такого потрясения важна квалифицированная поддержка», – отметила Шаповалова.

Она также дала советы, как оказать себе первую помощь в такой ситуации.

«Позвольте себе чувствовать. Признайте свои эмоции – грусть, гнев, страх. Это нормальная реакция на утрату. Занимайтесь спортом, правильно питайтесь и спите. Создайте новые привычки и распорядок дня. Не принимайте важных решений сразу после развода. Дайте себе время. Сфокусируйтесь на будущем. Постарайтесь думать о том, что вас ждет впереди, а не о том, что было в прошлом. Общайтесь с людьми, которые могут вас поддержать. Найдите время для увлечений, которые приносят вам радость и отвлекают от негативных мыслей», - рассказала психолог.

Она также добавила, что процесс восстановления после развода потребует длительного времени.

Ранее психолог назвала способы борьбы прокрастинацией и откладыванием дел на потом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

