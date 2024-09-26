Психолог Шаповалова рассказала, как лучше всего пережить развод
Развод – это сложный и эмоционально насыщенный процесс, заявила психолог Алена Шаповалова, сообщает «ФедералПресс».
По её словам, важно пережить его с пользой для себя. Специалист посоветовала в любом случае обратиться к практикующему психологу.
«После такого потрясения важна квалифицированная поддержка», – отметила Шаповалова.
Она также дала советы, как оказать себе первую помощь в такой ситуации.
«Позвольте себе чувствовать. Признайте свои эмоции – грусть, гнев, страх. Это нормальная реакция на утрату. Занимайтесь спортом, правильно питайтесь и спите. Создайте новые привычки и распорядок дня. Не принимайте важных решений сразу после развода. Дайте себе время. Сфокусируйтесь на будущем. Постарайтесь думать о том, что вас ждет впереди, а не о том, что было в прошлом. Общайтесь с людьми, которые могут вас поддержать. Найдите время для увлечений, которые приносят вам радость и отвлекают от негативных мыслей», - рассказала психолог.
Она также добавила, что процесс восстановления после развода потребует длительного времени.
Ранее психолог назвала способы борьбы прокрастинацией и откладыванием дел на потом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru