ВЦИОМ: Россияне стали чаще читать литературу, а не новости
Чтение является популярным способом получения информации среди россиян, следует из опроса ВЦИОМ.
Уточняется, что 87% опрошенных заявили, что читали что-либо за последнюю неделю. При этом 40% респондентов предпочитали художественную литературу, она впервые за все время измерений возглавила рейтинг, обойдя новости и другие сообщения в соцсетях, которые выбирали для себя 37% россиян. Еще 29% читали новости и материалы СМИ.
В топ жанров, наиболее любимых у россиян, вошли историческая литература (27%), научная и профессиональная литература (24%) и классические произведения (22%).
Ранее сообщалось, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением, продолжения которого хотели бы россияне. Специалисты сервисов Литрес и LiveLib выяснили, что более 23% респондентов хотели бы ознакомиться с подобным сиквелом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru