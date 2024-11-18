ВЦИОМ: Россияне стали чаще читать литературу, а не новости

Уточняется, что 87% опрошенных заявили, что читали что-либо за последнюю неделю. При этом 40% респондентов предпочитали художественную литературу, она впервые за все время измерений возглавила рейтинг, обойдя новости и другие сообщения в соцсетях, которые выбирали для себя 37% россиян. Еще 29% читали новости и материалы СМИ.

В топ жанров, наиболее любимых у россиян, вошли историческая литература (27%), научная и профессиональная литература (24%) и классические произведения (22%).

Ранее сообщалось, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением, продолжения которого хотели бы россияне. Специалисты сервисов Литрес и LiveLib выяснили, что более 23% респондентов хотели бы ознакомиться с подобным сиквелом, напоминает «Радиоточка НСН».

