Больше всего россиян хотели бы узнать предысторию «Приключений Шерлока Холмса»

На второй строчке желанных приквелов среди классической литературы расположился роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (26% опрошенных проголосовали за него). Замыкает тройку лидеров антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (22% респондентов). На четвертом месте - произведение Джорджа Оруэлла «1984» (20%), замыкает пятерку «Пикник на обочине» братьев Стругацких (17% опрошенных).

Среди современной литературы пользователи больше всего хотели бы увидеть предысторию романа «Оно» американского писателя Стивена Кинга, следом идет детектив Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Замыкает тройку лидеров произведение Мариам Петросян «Дом, в котором…».

Появление желания прочитать или прослушать приквел к уже существующей книге опрошенные связали преимущественно с любопытством к событиям из прошлого героев (72%).

В основу методологии исследования лег опрос, проведенный в августе 2024 года, в котором приняли участие более 800 пользователей из разных городов России.

Ранее главный редактор иранского электронного журнала «Караван» Сейид Хосейн Табатабаий рассказал НСН, что Федор Достоевский, Лев Толстой и Михаил Шолохов – самые популярные русские писатели в Иране, а любимый книжный персонаж – Раскольников.

