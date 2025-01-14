ВЦИОМ: Две трети россиян оптимистично оценивают свое будущее

При этом 39% опрошенных связывают будущее с собственными жизненными планами и планами своих близких. Среди важных вопросов опрошенные выделяют покупку дома, получение образования, а также смену места работы.

Среди главных составляющих будущего россияне называют доброту и взаимопонимание (10%), милосердие (5%), сознательность и честность (5%), а также цифровизацию (14%). Вместе с тем 17% россиян отметили, что у них нет четкого представления о своем будущем на фоне социальной нестабильности и чувства неопределенности.

Ранее сообщалось, что только 10% россиян планируют свою жизнь на 10 лет вперед. При этом каждый второй житель страны ограничивается планированием на год, месяц и даже неделю, напоминает «Радиоточка НСН».

