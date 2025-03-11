ВЦИОМ: Каждый второй россиянин доволен зарплатой

Почти каждый десятый респондент (9%) признался, что полностью доволен своей зарплатой, 41% опрошенных заявили, что скорее довольны заработком. Затруднились с ответом 2%.

Эксперты ВЦИОМ отметили, что в России велика разница между желаемым и реальным доходом молодых специалистов. Кроме того, серьезен разрыв между тем, какую зарплату считают «справедливой» (отвечающей уровню квалификации) молодые специалисты и какую считают «допустимой» студенты-старшекурсники.

При зарплате 40-80 тысяч рублей готовы работать 57% студентов вузов и колледжей, за зарплату 100 тысяч рублей и более согласен трудиться каждый пятый-шестой опрошенный.

Ранее исследование SuperJob показало, что инженерно-технические работники обогнали программистов по темпам роста зарплат в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

