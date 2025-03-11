ВЦИОМ: Каждый второй россиянин доволен зарплатой
Половина россиян довольна заработком на своей основной работе. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе участвовали 1600 россиян — молодых специалистов со средним профессиональным образованием с опытом работы до трех лет, молодых специалистов с высшим образованием с аналогичным опытом работы, старшекурсников колледжей и вузов.
Почти каждый десятый респондент (9%) признался, что полностью доволен своей зарплатой, 41% опрошенных заявили, что скорее довольны заработком. Затруднились с ответом 2%.
Эксперты ВЦИОМ отметили, что в России велика разница между желаемым и реальным доходом молодых специалистов. Кроме того, серьезен разрыв между тем, какую зарплату считают «справедливой» (отвечающей уровню квалификации) молодые специалисты и какую считают «допустимой» студенты-старшекурсники.
При зарплате 40-80 тысяч рублей готовы работать 57% студентов вузов и колледжей, за зарплату 100 тысяч рублей и более согласен трудиться каждый пятый-шестой опрошенный.
Ранее исследование SuperJob показало, что инженерно-технические работники обогнали программистов по темпам роста зарплат в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru