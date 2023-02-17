ВЦИОМ: Путину доверяют более 79% россиян

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, президенту России Владимиру Путину доверяют более 79% граждан страны.

Опрос: Каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав

При этом одобряют его работу на 3% меньше – 76% опрошенных.

С деятельностью главы государства солидарны 76% россиян, против – 14,3%.

Ранее в беседе с НСН политолог Марат Баширов предположил, какие темы затронет Путин в послании Федеральному собранию. Возможно, российский лидер поднимет вопросы экономики, социальной справедливости и спецоперации, считает Баширов.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ОпросВладимир ПутинРоссия
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