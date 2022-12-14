«Лидер света»: Политолог заявил о важности послания Путина Федеральному собранию

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27 декабря. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме. При этом появлялась информация, что традиционная большая пресс-конференция не состоится. Баширов назвал предстоящее выступление Путина актуальным.

«Не факт, что президент выступит с посланием Федеральному собранию до конца года, так как есть противоречивые сигналы на сей счет. Однако актуальность обращения Путина весьма велика, так как он до сих пор является и моральным лидером страны, и человеком, на которого возлагают большие надежды. Поэтому его выступление до конца года я бы назвал предпочтительным. При этом отмечу, что даже если Путин не выступит, россияне примут и это — слишком высок уровень доверия нынешнему президенту», — сказал Баширов.

Также собеседник НСН предположил, какие темы затронет Путин в своем послании Федеральному собранию.

«Во-первых, это вопросы, которые касаются стабильного обеспечения экономического процесса в России. Есть определенное санкционное давление. Оно заставляет нас, в частности, переориентировать продажу нефти, газа, угля на другие транспортные коридоры. Во-вторых, это вопросы социальной справедливости. Сейчас непростое время, поэтому на первый план выходит тематика, связанная с социальным равенством. В-третьих, наверняка будет затронута тема спецоперации. Мы сейчас выбрали нужную стратегию: укрепиться, затем наступать», — отметил политолог.

В заключение Баширов рассказал о сегодняшнем отношении россиян к Путину.

«В последнее время многие, глядя на обстановку вокруг России, стали говорить о том, что российский президент — некий лидер света против тьмы. Если Путин выступит не просто как глава одной из стран мира, а именно как лидер света, это будет воспринято должным образом. Путин как-то сказал, что после смерти Махатмы Ганди поговорить уже не с кем, намекнув на равенство себя и его. Ходят слухи, что в этом году не будет новогоднего обращения, — оно будет. Подобные вбросы — работа информационных оппонентов России “с той стороны ленточки”, как сейчас говорят», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию возможно в 2023 году.

